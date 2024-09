Ühe ajastu lõpp: meistriliigast taandunud Tapa Käsipalliklubi püssi põõsasse ei heida

"Eks ma selle peale olen mõelnud, kas me oleme oma asjadega nii kaugel, et kõik, mis on Tallinnast ja Tartust eemal, vaikselt hääbuvadki," rääkis peatreener Aron Jaanis. Ta tõdes, et noored liiguvad edasi tõmbekeskustesse ja kohalikul tasandil on neid ääretult keeruline kinni hoida. "Täna mängivad viis meie kasvandikku väljas ja otse loomulikult nende jaoks on see kõva samm edasi. Kui üritasin meistriiga jaoks satsi kokku panna, siis poisid ütlesid väga ilusti – küsimus ei ole rahas, vaid selles, kuidas trennis käia ja mis sarju mängime. Kui praegu nad saavad eurosarja, Balti ja Eesti liiga mänge, siis meie oleks teoreetiliselt mänginud ainult kohalikku liigat." See oleks tähendanud viie võistkonnaga omavahel pusimist ja Jaanis tõdes, et see pole mängijatele huvitav ega loo perspektiivi.