KOV-id ei toeta huvihariduse rahastuse lõpetamist

«Huvihariduse rahastamist vaatavad omavalitsused õppeaasta kaupa ning poole õppeaasta pealt muudatuste tegemine ei ole suuresti võimalik,» sõnas Trei. Ta lisas, et kui huvihariduse toetusrahasid kärbitakse tuleva aasta jaanuarist, toob see kaasa olukorra, kus omavalitsustel tuleb leida raha noortele toetuse tagamiseks ka õppeaasta teises pooles ilma riigi rahalise toeta.

Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) on esitanud haridusministrile avaliku pöördumise, milles rõhutatakse, et huvihariduse kärpimine läheb lõpuks kalliks maksma. Eesti Linnade ja Valdade Liit nõustus ENK-iga, et olukord pole juba täna valdkonnas kiita. ELVL-i asedirektori Jan Trei sõnul paneb huvihariduse kärbe KOV-id raskesse olukorda, sest keerulises majandusolukorras, kus on suurenenud nii perede igapäevased kulutused kui ka maksukoormus, ei ole kindlasti omavalitsuste sooviks minna huvihariduse toetussüsteeme noorte arvelt kärpima.