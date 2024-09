Tapa firma avas uue kaupluse Lelles

Uue kaupluse rajamisel on samuti regionaalpoliitiline mõõde, sest see aitab kaasa 300 elanikuga Lelle aleviku ning piirkonna elujõulisusele, uute töökohtade tekkimisele ja valla majanduselu arendamisele.

"Loodame väga, et nüüdisaegse uue kogukonnakaupluse võtavad omaks nii senised Lelle Meie toidupoe kliendid kui ka uued külastajad – oleme tänulikud teile kõigile. Samuti täname Kehtna vallavalitsust suurepärase koostöö ja toetuse eest uue poe rajamisel," sõnas Meie toidukaupade jaeketi juhataja Rein Reinvee. "Meie toidupoe eesmärk on pakkuda kõige populaarsemaid tooteid soodsate hindadega ning teha kõik selleks, et iga poekülastaja tunneks, et ta on oodatud."