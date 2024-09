Hulk Lääne-Virumaa parke ja puistuid on plaanis looduskaitse alt välja arvata

Koristustalgud Moe pargis, mis nüüd on plaanis looduskaitse alt välja võtta.

Keskkonnaamet on saanud Lääne-Viru omavalitsustele kirja, milles annab teada, et on algatatud menetlus 15 meie maakonnas asuva puistu ja pargi väljaarvamiseks looduskaitse alt. Kui protsess lõpeb, kaob objektide aluse maa omanikel maamaksusoodustus.