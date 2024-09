Õnn võib surmaga kõrvuti käia

Aastal 1995 ilmunud tagasihoidliku mahuga (nagu kõik sarja raamatud) teos on väga sugestiivne, juba pealkirja põhjal saab otsustada, et see pole mingi meelelahutuslik raamat, ning mind sundis see aeg-ajalt võtma telefoni, et uurida lähemalt Lõuna-Aafrika Vabariigi ajalugu. See pole teadagi olnud lihtne ja helge, hoopis väga keeruline ja verine, kuid Mda ei väsita lugejat pikkade sündmusekirjeldustega ajaloost. Ta nagu eeldaks, et riigi ajalugu on kõigile niigi teada. Ja tõsi, otsige siis ise infot juurde, kui miski segaseks jääb. Nii on hea, sest "Suremise viisid" keskendub tegelikult rängas maailmas kannatavatele inimestele, nende kohutavatele läbielamistele ja viimaks kõige ebatõenäolisemale armuloole, mida lugeja võis kujutleda.