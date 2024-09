Arvo Pärt pälvis Kuningliku Filharmoonia Seltsi kuldmedali

Angela Dixon rõhutas medali üleandmisel, et Arvo Pärt on tänapäeva noortele heliloojatele näidanud, milline kaal võib nende häälel olla. Ta lisas, et Kuninglik Filharmoonia Selts hindab kõrgelt Pärdi muusika vaimset puhtust, mis põhineb helilooja usul ja varasemal sakraalmuusikatraditsioonil, puudutades väga erineva elukogemusega inimesi ja kõlades üle riigipiiride.

Arvo Pärdi nimel pidas tänukõne tema poeg Michael Pärt. "Kuningliku Filharmoonia Seltsi kuldmedal on enamat kui autasu, see on tunnustus Pärdi muusika ajatule kvaliteedile," avaldas ta ja lisas, et see on tunnustus muusikale, mis on sügavalt seotud traditsiooniga, säilitades samal ajal isikupära ja unikaalsuse. "Minu isa on väga liigutatud ning ta tänab Kuninglikku Filharmoonia Seltsi kogu südamest selle suure au ja tunnustuse eest," kõneles Michael Pärt.