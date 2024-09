Hauaplaadi haihtumine kalmult on siin kandis erandlik nähtus

Hauakivide ja -plaatide müügiga tegeleva ettevõtte Granito OÜ juhataja Kristjan Vaino ütles, et loomulikult on võimalik vana plaati taaskasutada, lihvides sealt teksti maha ja lasta selle asemele uus graveerida, aga tema väitel ei tasu see ära, sest plaatide hind on tänapäeval üsna madal. "Ja asjatundmatu selle tööga hakkama ei saa ka. Hobi korras seda ei tee. Võibolla siis mõni väike ettevõte või oskaja sõber võtab töö teha, või siis on varas ise oskaja, ei tea. Aga mida muud? Koju ju hauaplaati ei vii, saunatreppi neist ei tee. Ma arvan, et sel vargal ei saa peas kõik korras olla."