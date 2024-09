Nädala kaja: rahvusringhäälingu ämber tegi tõredaks

Spordis oleme maakondlikult jõudnud nüüd olukorda, kus meil ühtki meeste võistkonda riigi kõrgeimal tasemel enam ei mängi. 30 aastat meistriliiga tasemel käsipalli Tapal on jõudnud seisu, kus algaval hooajal alustatakse esiliigast. Paratamatu on see, et noored valivad ühel hetkel tõmbekeskused ja väiksed kohad jäävad tühjaks. Nii on ka entusiasmi täis treenerid ühel hetkel lõhkise küna ees: mängida tahaks, aga pole kedagi platsile panna. Samas on positiivne et Tapa valla spordikoolis pole püssi põõsasse visatud ja läbi raskuste aetakse oma asja edasi. Kes teab, ehk üllatab mõni võimaluse saav noormängija ja tõuseb suurenenud mänguaja toel tippu, sest Tapalt on käsipallureid tulnud ja tuleb edaspidigi.