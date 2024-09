Virumaa Muuseumid kutsub muinsuskaitsepäevade raames huvilisi loengutesse

20. septembril kell 16 peab Tartu ülikooli geograafia kaasprofessor ja doktor Taavi Pae ettekande teemal «Kartograafiline Lääne-Virumaa», kus kõneleb nii mõndagi põnevat ajaloolistest kaartidest, mis on seotud Lääne-Virumaaga.

Näitus heidab pilgu linna ajalukku kaartide ja plaanide abil, mis on läbi aegade koostatud praktilistel eesmärkidel, nagu seda on sõjandus, merendus, haldus. Enamik näitusel kasutatud kaartidest pärinevad rahvusarhiivi ajalooarhiivist ja Virumaa Muuseumide kogust. Rakvere linna sünd ja areng on seotud asendiga maanteede ristumiskohas – siitkaudu kulges kaubatee Tallinnast Narva ja Toolse sadamast Tartusse, Paidesse ja Viljandisse. Varasemad asustusjäljed praegusel teatrimäel ja Pika tänava piirkonnas pärinevad juba muinasajast.