Nädala lind: Mänsak

Mänsakud on kõige häälekamad sügisel. Nende nurrumist on augustist saati koduõuelegi kuulda. Seda muidugi juhul, kui kodu metsaserval paikneb. Minul on see õnn ja harva juhtub, et mõni päev mänsakuta möödub. Linnas mänsakut ei kohta ning temaga trehvamiseks tuleb ette võtta metsaskäik. Samas, eks sügisel on ikka metsa asja rohkem kui muul ajal, seenele või marjule.