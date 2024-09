Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Üheksandat korda tähistab meie kodumaa arvukas metsa-, puidu-, mööbli-, paberi- ja tselluloositööstuse pere metsatöötajate päeva. Tänavu on sellel päeval eriline ilme. Edukalt on lõpetatud üheksanda viisaastaku otsustav aasta. Lõpule läheneb neljas, määrav aasta, millal tuleb luua tugevad alused NLKP XXIV kongressil kavandatud ülesannete realiseerimiseks. Kaheksa kuu tootmisplaanid on ületanud ka Rakvere Metsakombinaat. Toodangu realiseerimisülesanne täideti 103,4 ja kaubatoodanguplaan 104,7-protsendiliselt. Üle plaani on välja veetud 6700 tm metsamaterjali, sealhulgas 4900 tm tarbepuitu. Rahvatarbekaupadest on kavandatust rohkem valmistatud puunõusid 14 200 rubla, majapidamistarbeid 27 100 rubla ja suveniire 5800 rubla ulatuses. Ületati tööviljakuse kasvu ülesanne. Üleplaanilist kasumit on saadud 15 000 rubla. Rakvere Metsakombinaadis on tavaks pidada oma nimepäeval meeles paremaid töötajaid. Metsakombinaadi embleemiga rinnamärgi saavad need, kes on metsa- ja puidutööstuse ning metsamajanduse süsteemis ametis olnud üle kümne aasta. Tänavu antakse rohelise alusega rinnamärk 10-aastase staaži eest 42 inimesele, sinise alusega märk 15-aastase töö tähistamiseks 37 ja valge alusega märk 20-aastase staaži eest 19 inimesele. Neile, kes on Rakvere Metsakombinaadis töötanud 25 aastat järjest, antakse autöötaja nimetus. Tänavu oli neid kakskümmend. Peale aukirja võtavad viimati nimetatud vastu ka hinnalise mälestuseseme.