Toomas Kaskmann ja tema värvikas aegruum

«Aegruum on selline mõiste, kuhu mahub nii palju, mida ei saagi hoomata,» sõnas Toomas Kaskmann. «Seal pole kindlat temaatikat. Näitusel on abstraktseid ja reaalseid asju, varieerub, mis on kujuteldav, kus saab inimene kasutada fantaasiat ja nuputada, ja seda, mis on üheselt mõistetav,» selgitas kunstnik näituse «Aegruum» kontseptsiooni.