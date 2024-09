Kolmanda Jaanide mälestusturniiri bridžis võitsid Sven Sester ja Jaanus Maripuu

Sven Sester ja Jaanus Maripuu said Rakvere Aqva Spaas peetud turniiril võimalikust punktide maksimumarvust 773 ehk 64,63 protsenti. "Tuli võit ja tuli suhteliselt ülekaalukas. Kuidagi see mäng läks hästi. Partneriga tunnetus ja arusaam olid head," kommenteeris Sester, kes on ühtlasi Eesti turniiribridžiliidu president.

Sester hakkas bridži mängima 18-aastasena, kui ta õppis Tallinna polütehnilise instituudi esimesel kursusel. "See on igikestev õpe. Nüüd ma olen 55. Ma endiselt õpin. Ka praegu partneriga me täpsustame oma süsteemi. Ka meil tekib vigu, mida me arutame omavahel," ütles ta.