11-aastane motokrossisõitja treenib viis korda nädalas

Mootorratta sadulasse istus ta juba viie aasta eest. Poisi motohuvi taga on tunda isa Urmas Kristmani kätt, kes on aktiivne hobikrossisõitja. Karl Mark teeb nädalas kuni viis treeningsõitu: Maardus, Sakus, Kohilas.

"Poiss algul ehmatas ära ja siis sõitis ta vastu puud. See juhtus ühel kevadel metsas. Porilomp oli ja porilombi sees oli jää. Ta sõitis selle jää peale ja siis paiskus lippadi-loppadi vastu puud. Konarlik on see tee olnud motokrossisõitjaks," meenutas Urmas päris algust.