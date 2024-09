Kiiruspiirangud tõukeratastele vähendasid nendega Rakveres toimunud õnnetusi

Tänavu augusti lõpuks oli Rakveres toimunud elektritõukeratastega 12 õnnetust –​ jutt käib muidugi ametlikult ja politseis fikseeritud intsidentidest. Paaril viimasel hooajal on see arv olnud ligi poole suurem. Kõige sagedamini satutakse õnnetustesse Bolti renditõukeratastega, kuid seda on juhtunud ka isiklikus omandis olevate sähkudega.

​Rakveres toimub elektritõukeratastega suhteliselt vähe õnnetusi kui võrrelda teiste Eesti linnadega, eriti Tallinnaga. Abilinnapea Kert Karus avaldas arvamust, et selline tõsiasi tuleneb asjaolust, mis on sisse kirjutatud linna ja Bolt Operations OÜ vahel sõlmitud lepingusse. "Oleme nendega igaaastaselt sõlminud lepingu, kuhu linnavalitsus omapoolse tingimusena on lisanud ka kiiruspiirangud teatud kohtades," lausus Karus. "See kiiruspiirangu nõue on teadlik meede õnnetuste ja vigastuste vähendamiseks ja on olnud lepingu sõlmimisel Boltiga üheks nurgakiviks üldse. Kui Bolt poleks olnud nõus seda konkreetset tingimust lepingus kajastama, siis poleks ka lepingut sündinud."