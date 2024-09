Päästjad alustavad kodudes suitsuandurite kontrolliga

Algamas on kütteperiood, mistõttu on oluline veenduda, et nii suitsu- kui ka vingugaasiandur oleksid olemas ja töökorras. Suitsuandur on kohustuslik olnud 15 aastat, vingugaasiandur tahkeküttega kodudes ligi kolm aastat. Kontrollkäikudel on päästeameti inspektoritel ja päästjatel alati seljas päästeameti ametlik riietus ning kaasas töötõend – kahtluse korral tuleb paluda ka töötõendi näitamist.