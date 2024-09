Rakvere haigla generaatorid läbisid tuleproovi edukalt

Haigla juht Ain Suurkaev sõnas, et nemad olid juba eelteavituse saanud ja seetõttu valmistunud. "Kuigi tegevuste ajal oleks saanud ühe vooluahela haiglas linnatoitele jätta, soovisime omalt poolt kogeda, kas meie uued generaatorid nii meditsiinitegevused kui ka supikeetmise välja veavad," rääkis Suurkaev.

Kogu kuuetunnise katkestuse aja töötas haigla edasi tavapärases rütmis, ehkki kogu tegevus toimus haigla enda jõuajamite toel. Toimepidevuses pausi ei tekkinud ning patsiendid olid hoitud, uuringuseadmed tegid oma tööd ja personal võis kogeda, et kõik laabub. "Me ei teinud avalikku eelteavitust, sest see oleks kindlasti nii mõnegi abivajaja eemale suunanud. Soov oli näha, kuidas päriselt läheb," sõnas Suurkaev.