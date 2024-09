Rakverest pärit judoka tuli eksootilise spordiala "olümpial" kolmandaks

Eesti delegatsiooniga Kasahstanis käinud treener Aleksei Pilipenko selgitas, et kasahhi maadlus sarnaneb natukene judoga. "Aga erinevalt judost on ainult püstimaadlus," rääkis ta. "Kimonod on teistsugused, mõned reeglid on teised, aga üldiselt sarnaneb väga judoga."