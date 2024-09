Rakvere igatseb kaasaegset, ruumikat ja funktsionaalset raamatukogu

"Ma tean, mis meie praegustel ruumidel viga on," ütles Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg. "Olgugi et meie praeguses majas on lift olemas, siis neljal korrusel on lugejate liikumine keeruline ja riiulite paigutus liialt kammitsetud. Tänapäeva moodsad raamatukogud on valdavalt ühel tasapinnal ja see pind on palju loogilisemalt üles ehitatud."