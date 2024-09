Laenatud paarimehega võistelnud Gordejev saavutas MM-etapil 11. koha

Kuna senine partner Sten Niitsoo ei saa isiklikel põhjustel hooaja lõpus enam pikkadel välisreisidel käia, on Gordejev sunnitud kasutama laenatud korvimehi. Saksamaal oli tema paarimeheks Jens Vincent ja koos on plaanis startida ka viimasel MM-etapil Itaalias. Hooaega lõpetaval rahvuste krossil Tšehhimaal Loketis peab aga Gordejev võistlema taas uue korvimehega, sest Vincent on selleks võistluseks juba üles antud Saksamaa värvides.