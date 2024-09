Rakveres toimub infotund ettevõtlusega alustajatele

Infotunnis räägitakse teemadest ja toetustest, mis on ettevõtlusega alustamise puhul olulised, samuti tutvustatakse juba tegutsevatele ettevõtetele mõeldud teenuseid.

"Kui oled mõlgutanud mõtteid, kas alustada ettevõtlusega, on see just õige koht, kust saad vajaliku teabe ja inspiratsiooni oma ideede elluviimiseks," julgustab Rakvere linnapea Triin Varek osaleda soovijaid.