Kadrina kardisportlane lõpetas hooaja viimase etapi poodiumikohaga

Viimane kardispordi EMV toimus Laitses 6-7. septembril. Sõidutreenerist isa sõnul on sel hooajal treeningpäevi kahjuks piiratud kogus, kuid see eest võeti Laitses viimast võistluse eel toimunud treeningsõitudest. "Carl Joosep lihvis raja kurvikiirust ja trajektoore. Ta parandas pidevalt ringiaegu ja kvalifikatsioonis sõitis välja kolmanda aja. Mulle teeb väga suurt rõõmu see, et Carl Joosep sõitis kõik kolm sõitu kasvavas tempos ja stabiilselt," rääkis isa ja treener Urmas Jaanimets.