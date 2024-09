Hoia suveriided ligi, ilm püsib soe

Teisipäeval tugevneb idapoolse kõrgrõhuala mõju ja ilm on sajuta ning nõrga tuulega. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, rannikul kuni 18, päeval 22 kuni 26 kraadi. Rannikul on veidi jahedam ja sooja kuni 20 kraadi.