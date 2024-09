Konverentsi külalised tutvusid ajaloopärlitega

Möödunud nädala kolmapäeval kohtusid ühingu liikmed Rakvere linnuses, et vahetada muljeid ja arutleda päevakajalistel teemadel. Neljapäeval peeti Rehbinderi majas rahvusvaheline konverents "Our Secret Objects". SA Virumaa Muuseumid juhataja Viljar Vissel kõneles, et konverentsil keskenduti muuseumikogudes olevatele esemetele ja nende hoidmisega seotud küsimustele. "Seekord läheneti losside ja linnusmuuseumide esemete põhiselt," avaldas Vissel. Konverentsile pani punkti foogti pidusöök linnuses.