Teater viis aedviljakoorma loomaaeda

Rakvere teatri turundusspetsialist Evelin Rikma ütles, et teater on väga tänulik kõigile aiasaaduste toojatele ja annetajatele. "Suur rõõm, et rahvas meie ettevõtmisega kaasa tuli ja nii paljud panustasid!" avaldas ta tänu lahvka külastajatele.