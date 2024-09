Varisemisohtlikud garaažid lähevad Küti tänaval lammutamisele

Rakvere abilinnapea Kert Karus sõnas, et peale garaažide paikneb kinnistul õlihoidla, mis varustas kunagi naaberkinnisasjal asuvat katlamaja kütusega. "Seepärast on Rakvere linnavalitsusel kohustus ehitised ohutuse ja elamisväärse elukeskkonna tagamiseks võimalikult kiiresti lammutada," kõneles abilinnapea.

Veel ei ole teada, millal lammutamine peale hakkab. "Ootame praegu ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse taotlusvooru avanemist, et taotleda lammutustoetust," selgitas Karus ning lisas, et positiivse otsuse korral on esialgu plaanis ohtlikud ehitised lammutada ja ala korrastada.