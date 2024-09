Rändnäitusel tutvustatakse sajandi suurimaid haiguspuhanguid

Näituse kuraator, Eesti tervisemuuseumi teadur Anna Rinaldo märkis, et vaktsineerimine on olnud üks tõhusamaid meetmeid nakkushaiguste leviku piiramiseks. "Rändnäitus näitab, kui suure arenguhüppe on meie meditsiinisüsteem küllaltki lühikese ajaga teinud, ning tuletab meelde, et kaitse nakkushaiguste vastu on meie kõigi ühine pingutus," sõnas Rinaldo.