Möödunud pühapäeval avastati, et Kundas Koidu tänaval on akna lõhkumise teel sisse murtud sõiduautosse Renault ja varastatud autoraadio, tolmuimeja ja tööriistu. Esialgne kahju on umbes 1000 eurot ning juhtumi üksikasjade selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust.