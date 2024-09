Arvo Kruusemendi film linastub Ungaris

Virumaalt pärit Arvo Kruusemendi "Naine kütab sauna" (1978) restaureeriti vanameistri 95. sünnipäevaks. Filmi taasesilinastus toimus eelmisel aastal mainekal Lumière‘i filmifestivalil Lyonis. "Mul on hea meel, et Anu Soldami lugu on endiselt aktuaalne, kõnetades publikut nii siin kui väljaspool Eestit," kommenteeris režissöör Arvo Kruusement. "Meie filmikunstile on suur tunnustus, kui siinne filmipärand jõuab rahvusvahelise publiku ette."