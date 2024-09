Eesti rannikuvetes valitseb kuumalaine

Seda kinnitavad ka ranniku seirejaamade andmed. Vee temperatuur on oluliselt kõrgem kui viimasel 30 aastal keskmiselt septembrikuus. Septembri keskpaigale iseloomulik keskmine merevee temperatuur on sõltuvalt asukohast 14-15 kraadi läheduses.

Alates augusti lõpust on Läänemere idaosas arenenud mere kuumalaine. Praeguse mereleitsaku maksimum oli 10. septembril, mil veetemperatuur oli tavapärasest 4 kraadi kõrgem (19-20 kraadi kandis) ning mere kuumalaine kattis 230 000 ruutkilomeetrit Läänemerest (üle 50 protsendi kogupindalast). 17. septembri seisuga on mereleitsakust mõjutatud ala ulatus 80 000 ruutkilomeetrit. Lähipäevade mudelprognoosi kohaselt soojad ilmad püsivad. See annab alust arvata, et mere kuumalaine kestab veel edasi ning rannas on vesi karastatud inimestele ujutav.