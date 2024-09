Elu pärast meistriliigat

Tapa käsipallimeeskond on seevastu kogu aeg olnud pisut teisest ooperist. Absoluutsesse tippu pole kunagi kuulutud, kuid kodulinna rahvas on neile alati pöialt hoidnud ja nende mänge vaatamas käinud. See valdavalt kohalikest koosnenud tiim on alati olnud kasvulava ja hüppelaud. Mis on eriti tänuväärne roll ühele väikelinna võistkonnale – sealt on välja kasvanud pea platsitäis Eesti koondislasi.