Seenemetsa kadumise hooaeg

Seda memme elusana leida ei õnnestunudki. Ehk oleks tragöödia ära jäänud, kui memm oleks metsa läinud mobiiltelefoniga. Paraku ta seda ei teinud. Ideaalsete tingimuste korral püsib inimene looduses elus viis ööpäeva ehk 120 tundi. Sügise saabudes ei ole tingimused paraku ideaalsed. Öösel langeb temperatuur nulli lähedale, võib tulla hoovihma, on tuuleiilid. Alajahtumine on see, mis eksinud inimest kõige rohkem ohustab.

Alati on tark oma käimistest lähedastele rääkida, kuid keeruline on öelda, kunas eakas ema või isa oma tegemistest aru peaks andma. «Ma lähen seenele.» – «Jah, mis on siis?» Aga näe, on, juhul kui seeneline peaks laanes kaotsi minema. Seda enam, et päevavalgust on üha vähem ja poole kaheksaks on väljas juba võrdlemisi pime.