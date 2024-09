Etendusasutusi ähvardavad kärpekäärid ja valus tagasilöök

Kavandatav kärbe, mis on sihtasutustele välja öeldud, on 4%. Mida see sisuliselt tähendab ja mida see etendusasutusele, nende seas Rakvere teatrile, kaasa tooks?

Neli protsenti kärbitakse vahendeid ja see jääb püsima kolmeks aastaks. Täna on keeruline ette näha, et see kindlasti toob kaasa selle või selle, aga siin on mitmed suured ohud.