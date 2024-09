Minister kingib maal elamise päeva puhul Uhtna uusasukatele leivapätsi

"Ministeeriumis töötatakse iga päev selle nimel, et inimestel oleks kõikjal Eestis hea elada," vahendas Rakvere valla sotsiaalmeedia ministri sõnu. "Maal elamise päev annab kinnitust, et ka elu maal on võimalik. Unistada tuleb suurelt ja minu ideaalis elab peagi maapiirkondades vähemalt pool Eesti elanikest!"

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et ükski asi ei sünni üleöö. "Oleme järjepidevalt maal elamise päeval osalenud ja strateegiliselt tegutsenud selle nimel, et meie valla kõikides piirkondades oleks hea elada," lausus ta. "Oleme oma valda tutvustanud ning nüüd saame rõõmu tunda, et meil on uusi peresid ja ka need, kes siin jätkuvalt elavad, on tegusad ja eeskujulikud kogukonna liikmed."