Soolevähi sõeluuringu vastu on tänavu erakordselt suur huvi

Soolevähk on aina sagedamini esinev haigus, mida diagnoositakse Eestis igal aastal ligi 1000 inimesel. Tervise arengu instituudi vähi sõeluuringute registri andmed näitavad, et sõeluuringu käigus leitakse pigem üles vähieelsed muutused – peaaegu igal 70. sõeluuringul osalejal on avastatud vähieelsed muutused, mida ravides õnnestub vähki haigestumist vältida.

Ka Lääne-Viru maakonna terviseedendaja Pille Parra julgustab inimesi sõeluuringust osa võtma. "Kiidan kõiki tublisid Lääne-Viru maakonna elanikke, kes on juba soolevähi sõeluuringul osalenud, ning soovitan ka kõigil teistel kutsututel seda esimesel võimalusel teha. Uuringul osalemine on enamikel juhtudel hea viis saada meelerahu, et tervisega on kõik korras," sõnas ta.