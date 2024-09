Varguste arv on teinud maakonnas märkimisväärse kasvu

Öeldakse, et mis ripakil, see ära. Tihtipeale viivad vargad aga asju ka luku tagant ja hoiukohtadest. Kui heita pilt arvudele, siis alates 1. juunist kuni 17. septembrini on Lääne-Virumaal registreeritud pea 300 vargusjuhtumit, mille hulgas on nii väärteod kui ka kriminaalasjad.