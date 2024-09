Linnuse kitsetalled said ajastukohased ja kokkusobivad nimed

Kahekuused vandersellid on hakkamist täis ja näitavad turistide rõõmuks ronimisosavust. Talled kepsutavad köögi eest trepist üles ning sealt edasi talli katusele ja müürile. Osad turistid olevat kõrgustes turnivate kitsede peale väga kohkunud ja kardavad, et loomad kukuvad alla. Talitaja on neid vigureid aga tihti näinud ja teab, et talled tulevad turvaliselt tuldud teed alla tagasi.