Narva linnuses avatakse näitus "Mitmekihiline Narva"

Näituse kuraator Zurab Jänes ning idee autor ja konsultant Maria Smorževskihh-Smirnova rääkisid, et Narva asukoht on toonud linnale nii jõukust kui ka kannatusi. Vanade kaubateede lähedus meelitas sinna ettevõtlikke inimesi igast ilmanurgast, soodustades aastasadade vältel multikultuurse keskkonna kujunemist. Samas tähendas Lääne ja Ida kultuuri piiril paiknemine ka pidevat ohtu ja konflikte. Alates esmamainimisest 13. sajandil on Narvat korduvalt hävitatud, see on elanikest tühjaks jooksnud ning seejärel taas üles ehitatud. Narva ajalugu on piirilinna ajalugu.