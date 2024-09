Galerii Traditsioonilise Aaspere–Haljala jooksu finiš oli viimaks uue katte saanud staadionil

Jooksuvõistlus on üks Haljala kooli pikima traditsiooniga üritusi, mille juured ulatuvad nii kaugele, et praegused eestvedajad ei suutnud kohe meenutadagi selle täpset sünnilugu. Küll aga on kindel, et õpilastele ja külalisjooksjatele on Aaspere–Haljala jooks sportimisrõõmu pakkunud vähemalt 30 korda.