Valminud on uus Lääne-Virumaa veebivärav

2022. aastal Lääne-Virumaa arengustrateegia loomise arutelude ja analüüside käigus selgus vajadus maakonna tervikliku maine- ja kohaturundusstrateegia järele, sest maakonna potentsiaal – mitmekesine majandus, hea asukoht ning rikkalik pärandkultuur – oli seni alakasutatud. Uue veebivärava eesmärk on toetada aasta alguses valminud sihtkoha turundusstrateegiat, mis seob üheks tervikuks kolm olulist sammast: külaliskeskkonna, elukeskkonna ja ettevõtluskeskkonna. See aitab rõhutada maakonna mainet ja tuntust atraktiivse külastuskohana ning toob esile maakonna tugevused ja eelised ettevõtluskeskkonna ning töö- ja elupaigana, samal ajal tutvustab ka maakonna uut brändi ja selle väärtuseid.

"Keskendusime veebivärava loomisel elu- ja ettevõtluskeskkonna atraktiivsuse tutvustamisele, et soodustada tagasirännet ja tugevdada paigatunnetust," ütles Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu arendusjuht Anu Oja. "Kuna Lääne-Virumaa, nagu ka paljud teised piirkonnad, seisab silmitsi noorte väljarände ja tööealiste vähenemisega, peame lisaks turismile keskenduma ka elu- ja ettevõtluskeskkonna esiletoomisele."

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevjuht Monika Ehand märkis: "Usume, et uus veebivärav täidab oma eesmärgi, tuues esile meie maakonna unikaalsuse turvalise ja looduslähedase elukohana, ärivõimalusi pakkuva ja ettevõtlust toetava piirkonnana ning külastajatele ehedate turismielamuste sihtkohana."

Veebilehe külastajatelt oodatakse tagasisidet, et muuta see veelgi kasutajasõbralikumaks ja tagada, et vajalik info oleks kiiresti leitav.