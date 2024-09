Muusikakooli direktor Mart Aus: Suurim takistus muusikaõpingute jätkamisel on ikkagi solfedžo, mitte miski muu

Intervjuust Ausiga selgub, et Rakvere muusikakool on ette võtnud üsna mitu muutust ja põnevat projekti. Lisaks murtakse pead selle üle, kuidas noortele solfedžo paremini selgeks teha, sest just selle õppeaine kasina oskuse tõttu jäävad paljude edasiõppijate jaoks kesktaseme muusikakooli uksed suletuks.