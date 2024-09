Aru-Lõuna karjääris algab lähiajal fosforiidi katseproovide võtmine

Kuigi esialgsest ajakavast üksjagu maas, on jõutud hetkeni, mil Kunda lähistel Aru-Lõuna lubjakivikarjääris algavad lähiajal puurimised, et võtta maapõuest välja umbes 30 tonni fosforiiti. Tegemist on katseproovidega, mis on vajalikud uuringute raames läbiviidavaks teadus-ja arendustegevuseks.