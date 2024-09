Tööotsijaile kiiret leevendust pakkuda ei ole

Pole sugugi absoluutne tõde, et haridus tagab ameti, sest Lääne-Virumaal on end töötuks registreerinud ka 75 magistriharidusega inimest, tööd otsib samuti üks doktorikraadiga persoon. Ligi veerand töötutest on koolitee lõpetanud siis, kui kätte saadi põhikooli lõputunnistus. Üldkeskharidust tõendav dokument on taskus veidi vähematel ehk 21 protsendil.