Vau! Aplaus, #virupärane!

Neljapäeval potsatas toimetuste meilikastidesse tagasihoidlik pressiteade pealkirjaga "Valminud on uus Lääne-Virumaa veebivärav". Lõunapausil tegin selles sisalduva lingi laaneviru.ee lahti. Järgnes reaktsioon, mis loo sissejuhatuses kirjas. Päriselt! See on nii korralik, informatiivne ja lihtsalt arusaadav infolehekülg, et isegi kui tahaks, ei oskaks millegi kallal vinguda. Seal on pikk nimekiri vaatamisväärsustest, majutusasutustest, söögikohtadest, lähiajal toimuvatest sündmustest, transpordist, ettevõtlusest ja nii edasi ja nii edasi.