Kümme noortalunikku taotlesid toetust

"Võib öelda, et isegi üle ootuste populaarne, arvestades, et äriplaanis kirjeldatud tegevused tuleb taotlejal ellu viia vähem kui aastaga ehk hiljemalt 30. septembriks 2025. Oleme rõõmsad, et maal juba on ja sinna on ka tulemas noori inimesi, kellele on maaelu oluline, ning neil on ka ideid, kuidas maaelu arendada. Oleme neile vajadusel toeks, kui toetusperioodil peaks küsimusi tekkima," lisas Märss.