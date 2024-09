Kiri Õpetaja oli, on ja jääb

Kui Rakveres toimus koolirahu lepingu sõlmimine, kutsusin ka oma lapselapse kaasa. Ta küsis, kas õpetajad ja õpilased on omavahel sõjas, et on vaja rahuleping allkirjastada. Mina ei ole kellegagi sõjas, teatas ta, aga lisas juurde, et temal on koolis üks õpetaja, kellega tal on ees ootamas omavaheline väike Waterloo, aga ei midagi hullu. Mina ütlesin talle, et see on lihtsalt üks ilus traditsioon ja hea tahte avaldus. See on sümboolne akt, et uuel õppeaastal püüavad kõik leppele allkirja andnud inimesed anda oma parima, et käitutakse üksteise suhtes lugupidavalt ja mõistvalt ning ei kisuta tühjast tüli üles.