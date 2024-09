Nukuteatrimuuseum kutsub teatrinukku leiutama

Konkursi teemaks on meri, milleks andis inspiratsiooni septembri lõpus esietenduv Eesti Noorsooteatri lavastus "Arabella, mereröövli tütar". Osalejate eesmärk on kujutada merd teatrinukuna, kellel on oma karakter ja liikumisomadused. Teatris saab merd vaadelda abstraktsemana ja lasta fantaasial vabalt lennata. Loodav nukk peaks väljendama mere liikumist, värve ja karakterit.