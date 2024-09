Vello Jürna konkurss paneb proovile noored lauljad

Sündmuse üks korraldajatest, metsosopran Aule Urb, võttis konkursi mõtte kokku järgnevalt: "Korraldajatena tahame luua noortele lauljatele võimaluse olla nähtav. Konkurss on nagu kandideerimine unelmate töökohale, mille tööülesandeid pole kirjeldatud. Tuleb improviseerida, olla julge ja aval. Iga noor laulja, kes on aastaid panustanud õpingutesse, soovib, et laulmisest võiks saada tema töö. Läbi konkursi anname noortele võimaluse teha seda, mida nad on aastaid harjutanud – laulda. Korraldajatena hoolitseme selle eest, et olulised silmad ja kõrvad saavad osa sisulistest ja hingeminevatest esitlustest, millele ideaalis võiks järgneda tööpakkumine mõne kontserdi või rolli näol. Konkurss on formaat, kus paratamatult on võistlusmoment. Siiski võiks võistlus toimuda mitte nii palju konkurentidega, kui iseendaga. Eesmärk on luua muusikat, võimalusi ja emotsioone."