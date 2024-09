Rakvere teatris saab näha "Reekviemi unistusele" maailmaesietendust

Mitmekihilise ja visuaalse lavastuse pildikeeles kasutatakse ka otsepilti edastavat kaamerat. "Ma ei kasuta videot lihtsalt video kasutamise pärast. Sellel on väga selge eesmärk. Minu jaoks on väga oluline, et publik näeks detaile, mis muidu suurel laval märkamatuks võivad jääda. Kaamera aitab need fookusesse tuua," selgitas Lipponen.

Lipponeni dramatiseeringus kaotab kinnismõtteliselt unistusi jahtivate inimeste elu kiiresti igasuguse juhitavuse. "Reekviem unistusele" on lugu rikutud inimsuhetest, tühimikust, mida toob endaga kaasa ühiskonna pealiskaudsus, ja sellest, millega tekkinud auke oma elus täidetakse. "Uimastid on lavastuses vaid pealiskiht. Mind huvitas, mis on tegelaste tõelised sõltuvused. Mida me tegelikult tahame ja kuidas selle saame? Mida me vajame, et tunda end elu tipul?" lausus lavastaja.

Lipponeni jaoks on lavastuse sõnum see, et kuni meil on unistused, seni on meil lootus ja kuni meil on lootust, seni on meil elu.



Lavastuses "Reekviem unistusele" mängivad Liisa Aibel, Märten Matsu, Silja Miks, Tiina Mälberg, Tuuli Maarja Möller, Anneli Rahkema, Peeter Rästas ja Elar Vahter.

Tehniliselt nõudlikku lavastust mängitakse ainult Rakvere teatri suures majas.