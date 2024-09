Ojasaarel selgusid maakonnameistrid golfi löögimängus

Oma maakodus mänginud Günther Küttis võitis minimaalse eduga esikoha meeste arvestuses. "Väga pingeline oli," nentis ta ise ja lisas, et võitja väljaselgitamiseks pidi minema play offi. Esimese võistluspäeva lõpus juhtis alles kolmandat hooaega golfiga tõsisemalt tegelenud Günther Küttis kahe löögiga. Teise päeva poole peal suutis ta enda sõnul nelja löögiga maha jääda. "Üks rada läks metsa, see oli puhtalt enda viga, et tuli trahv," selgitas maakonnameister. Viimasel rajal mängis ta siiski teise koha saavutanud Raido Palmariga viiki. Kolmandaks platseerus Güntheri vend Anders Küttis. Kuna Andersi ja Güntheri vanaisa on Ojasaare golfiväljaku peremees Jaan Lipsmäe, mängivat peres kõik golfi.